Эрдоган не исключил расширения операции в Сирии до границы с Ираком

Турция может расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее, до границы с Ираком, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

«Мы будем зачищать наши границы от террористов до самого Ирака. Манбидж тоже зачистим от террористов, как и обещали. Обращаюсь к тем, кто призывает нас поскорее закончить операцию. Если бы на вас падали ракеты, что бы вы делали?» – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.

Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю свою границу с Сирией от террористов.

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