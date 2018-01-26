На молочный завод PepsiCo пожаловались в СК

Россельхознадзор подготовит новые материалы для Следственного комитета после проверки Рубцовского молочного завода, филиала АО «Вимм-Билль-Данн».

«Опираясь на результаты проведенной проверки, Россельхознадзор готовит очередной пакет материалов для передачи в Следственный комитет», – сказала официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает ТАСС.

По ее словам, Россельхознадзор также возбудил административное дело против «Вимм-Билль-Данн» по материалам проверки. Ведомство выяснило, что компания часто нарушала законы, регулирующие оборот сырого и пастеризованного молока.

В декабре вокруг «Вимм-Билль-Данна» разгорелся «шпионский» скандал. Россельхознадзор обвинил компанию PepsiCo, которой принадлежит «Вимм-Билль-Данн» в том, что она нелегально получила доступ к документу ведомства, предназначенного для служебного пользования.