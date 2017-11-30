Польский сейм ввел уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины

Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, согласно которым вводится уголовная ответственность за пропаганду идеологии Степана Бандеры и отрицание Волынской резни.

Поправки инициировала польская правая партия «Кукиз'15», сообщает РИА «Новости». Одной из главных целей законопроекта является «значительное ограничение публичной лжи на тему геноцида на Волыни».

Закон регулирует всевозможные действия с информацией, имеющей отношение к преступлениям против польского народа, совершенных в период с 1944 по 1990 год. Среди таких преступлений – деяния украинских националистов и украинских коллаборационистов, служащих Третьему Рейху.



Среди преступлений называются участие в уничтожении еврейского населения и геноциде на территории Волыни, а также «действия, совершенные украинскими националистами в 1925–1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека».

Тем, кто публично отрицает преступления, перечисленные в законе, грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, МИД Польши в июле заявлял, что Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит восхвалять Степана Бандеру.

Степан Бандера – идеолог украинского национализма, один из создателей в 1942 году Украинской повстанческой армии*. После Второй мировой войны Бандера жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. ОУН имеет непосредственное отношение к массовому убийству поляков на Волыни в 1942–1945 годах.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о конфликте Киева и Варшавы в вопросах исторической памяти. В 2016 году польский сенат признал геноцидом Волынскую резню.