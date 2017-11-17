Суд в Британии завершил слушания по жалобе Украины на решение по долгу России

Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по жалобе Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге в 3 млрд долларов перед Россией, сообщила судья Элизабет Глостер, председательствующая на рассмотрении апелляции.

Как сообщает ТАСС, изначально планировалось, что рассмотрение аргументов, изложенных в апелляционной жалобе Киева, закончится 26 января, но суд дал сторонам время на представление по требующим прояснения моментам письменных аргументов.

Представляющая Украину юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan должна сделать это до 31 января, а представляющая Россию компания The Law Debenture Trust Corporation – до 5 февраля.

Ожидается, что после этого на вынесение решения суду может потребоваться несколько месяцев.

Напомним, в конце 2013 года суверенные евробонды Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. В июне Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.

В ноябре Россия предложила новый способ решить проблему, который избавляет стороны от политического контекста, позволяя решить затянувшийся спор. Но, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Киеву невыгодно избавляться от долга «стране-агрессору».