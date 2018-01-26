ЕК решила согласовать новый пакет помощи Украине до конца года

Еврокомиссия намерена согласовать новый пакет макрофинансовой помощи Украине в текущем году, сказал еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Это наша цель, при условии, что на Украине также будет достигнут соответствующий прогресс», – ответил он на вопрос о том, может ли новая программа быть сделана в нынешнем году.

Вместе с тем, ЕК пока не получила запроса от Киева на новую программу макрофинансовой помощи. «Нет, ничего нового к тому, что мы решили до Рождества, нет», – ответил Хан, передает РИА «Новости».

Несмотря на то, что в Брюсселе требуют от Киева ускорить процесс реформ, чтобы принести перемены народу Украины, власти все равно не успевают реализовывать прописанную ЕС программу, в связи с чем ЕК в прошлом году отказалась перечислять Киеву третий транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро.