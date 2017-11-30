Сорос счел Facebook и Google угрозой для человечества

Американский миллиардер Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в целенаправленном формировании зависимости к своим сервисам у человечества.

Сорос отметил, что Google и Facebook «целенаправленно формируют зависимость от сервисов, которые они предлагают», что «может быть очень вредно, в особенности для молодежи», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Bloomberg.

«Компании, которые работают в сфере социальных медиа, эксплуатируют социальную среду» и «оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома», – заявил финансист на Всемирном экономическом форуме.

Он сравнил соцсети с азартными играми и обвинил компании, работающие в сфере социальных сетей, в манипулировании вниманием пользователей.

Миллиардер также отметил, что аудитория Facebook за первые 8,5 лет ее существования выросла до 1 млрд человек, при этом примерно за последующие 4 года увеличилась вдвое. «В таких темпах менее чем за три года для Facebook не останется людей для привлечения», – добавил он.

Напомним, в прошлом году американцы попросили Трампа изгнать Сороса из США, лишив его гражданства. Петиция о признании Сороса террористом набрала более 100 тыс. подписей.