Турция обвинила США в невыполнении обещаний

Вашингтон не сдержал ни одного, данного Анкере обещания по поводу курдских отрядов ополчения YPG в Сирии, между странами нет доверия, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкий министр отметил, что от госсекретаря США Рекса Тиллерсона Анкарой бвло получено предложение насчет создания 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии, передает РИА «Новости».

«Я спросил, что он (Тиллерсон, – прим. ВЗГЛЯД) имеет в виду. Мы тоже говорим о зоне безопасности, но можем по-разному рассматривать ее с США, ждать разного от создания такой зоны. Но даже если искренне они это говорят – все равно нужно доверие. Я объяснил, почему у нас нет доверия сейчас к США: они не сдержали ни одного слова, данного нам по теме YPG», – сказал глава МИД Турции.

Также Чавушоглу заявил о необходимости повышения доверия между Анкарой и Вашингтоном с тем, чтобы в дальнейшем стороны приступили к обсуждению деталей предложения США.

Ранее в ходе телефонного разговора турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента США Дональда Трампа прекратить военную поддержку Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз» и сил самообороны курдов.

Напомним, в субботу началась операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне, а ее наземная часть – в воскресенье. Позже президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не ограничится операцией в Африне.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Африне.