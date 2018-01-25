Эрдоган призвал Трампа прекратить поддержку курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщают источник в администрации турецкого лидера и Белый дом.

Источник РИА «Новости» сообщил, что обсуждалась турецкая операция в сирийском Африне. Эрдоган заявил, что «целью операции является обеспечение нацбезопасности Турции и зачистка Африна от террористов».

Эрдоган призвал США прекратить военную поддержку Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз» и сил самообороны курдов – все эти организации Анкара считает террористическими.

Белый дом сообщил, что Трамп призвал Турцию сосредоточиться на борьбе против террористической организации «Исламское государство*». Стороны также договорились развивать «стратегическое партнерство», в частности, в области «содействия региональной стабильности и борьбе с терроризмом во всех его формах, включая ИГ*, Рабочую партию Курдистана, «Аль-Каиду» и спонсируемый Ираном терроризм».

Трамп заявил, что готов к более тесному сотрудничеству для решения «проблем в области безопасности Турции». Стороны заявили о «необходимости стабилизации единой Сирии».