Почему Россия позволила Турции начать вторжение в Сирию

Взгляд
24 января, среда  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

То, что выглядит как сыр, далеко не всегда является таковымФото: Александр Рюмин/ТАСС
Запрет на поставки европейского сыра в Россию, казалось бы, должен был привести к расцвету отечественного производства – но все оказалось куда сложней. Российские производители разоряются из-за массовых поставок импортной фальшивки, которая выглядит в магазинах как настоящий сыр, но стоит гораздо дешевле. Свою роль в таких махинациях сыграли, разумеется, Украина и Белоруссия. Подробности...
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«Единой России» предложили новые варианты названия

Бренд «Единая Россия» создали 16 лет назад Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер ШаймиевФото: Сергей Величкин/РИА Новости
Руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля». Не исключено, что среди прочего будут предлагаться самые радикальные идеи, в том числе о переименовании ЕР. И идеи нового названия уже высказываются. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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«Гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» надувают щеки на бедолаг украинцев

Текст дня, лучшие материалы блогосферы
Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей. Подробности...
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Россия вернула себе сословие воинов

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Почему Россия позволила Турции начать вторжение в Сирию

          Турецкая армия на территории Сирии   24 января 2018, 20:55
          Фото: Umit Bektas/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Военная операция Турции против курдов на территории Сирии продолжается, и, более того, Эрдоган обещает ее расширение. Курды уже обвиняют Россию в предательстве, и Москва явно не хочет вмешиваться в происходящее. Почему Россия не пытается остановить действия турецкой армии и каковы наши интересы в этой истории?

          Президент Турции поговорил по телефону сначала с Владимиром Путиным, а потом и с Дональдом Трампом – Эрдоган объясняет цели турецкой военной операции на курдских территориях в Сирии. Причем начавшаяся с Африна операция, по словам Эрдогана, не ограничится одним этим районом и будет расширена:

          «Начав операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность».

          Эрдоган имеет в виду территории, населенные и контролируемые курдами, которых Анкара считает связанными с находящейся в Турции в подполье Рабочей партией Курдистана. Турки называют их террористами и опасаются, что, создав свое квазигосударство, сирийские курды усилят поддержку тех из своих турецких собратьев, кто готов воевать за независимость еще и турецкого Курдистана.

          То есть для Турции курдский вопрос – это вопрос жизни и смерти их государства.

          Курдов у них миллионы, и отделить населенные ими территории от Турции без уничтожения самой республики невозможно. Именно поэтому Анкара хочет приструнить сирийских курдов, слишком много возомнивших о себе за семь лет сирийской междоусобицы. Турция не допустит появления на своих границах автономии, формально входящей в состав Сирии, а по сути независимой. Да еще являющейся базой для американских игр в регионе.

          Именно заявления американцев о возможности создания 30-тысячной армии сирийских курдов и стали последней каплей, спровоцировавшей турецкую военную операцию в Африне. При этом в самом Африне находились российские представители, а не американские – и Москве пришлось уйти оттуда, чтобы не подвергать риску жизни наших военных полицейских и медиков. Что, естественно, тут же вызвало массу комментариев в стиле «Россия предала курдов».

          При этом никакой сдачи курдов, конечно же, не было. Курды пытались играть и с Россией, и с США в расчете на то, что им удастся получить свое самоуправление, а то и государство. При этом часть курдских сил шла на все большее сотрудничество с Вашингтоном – который, похоже, обещал им то, что от него не зависит. Да, никакую автономию США курдам обеспечить не в состоянии, потому что на месте все зависит от Сирии, Турции и Ирана. И России, которая выступает и как покровитель Дамаска, и как модератор отношений в треугольнике Сирия – Турция – Иран.

          Москва предлагала курдам тот максимум, который они могли бы реально получить – автономию в составе Сирии. За это Москва готова была хлопотать в первую очередь перед Дамаском, да и перед Анкарой. Но курды предпочли русской синице в руках американского журавля в небе – и нарвались на ожидаемый турецкий ответ. Москва не стала останавливать турок не только потому, что физически не может это сделать. В первую очередь потому, что их операция приведет к выгодным для нас результатам.

          Во-первых, она ликвидирует последние иллюзии вокруг возможности создания американского сирийского Курдистана. Госсекретарь Тиллерсон уже предложил сформировать 30-километровую «зону безопасности», заявив, что США не хотят столкнуться лицом к лицу с Турцией на севере Сирии. То есть США, хотя и не покидают пока эту часть Сирии, по сути, вынуждены будут отказаться от планов создания там большой и союзной им курдской армии. Делается еще один шаг к выдавливанию США из Сирии.

          Во-вторых, турецкая операция подталкивает сирийских курдов к переговорам с Дамаском. Сам факт постоянной «турецкой угрозы» вынудит их к поиску своего места в составе Сирии. Потому что Дамаск и Москва могут дать гарантии безопасности от турок, а самостоятельное существование не защитит от постоянных «антитеррористических операций» Анкары. Процесс воссоздания единой Сирии упрощается.

          В-третьих, тот факт, что Анкара заранее согласовала операцию с Москвой, еще больше укрепляет российско-турецкое взаимодействие. Учитывая то, сколь большую выгоду для обеих стран может иметь согласованная политика, ставки здесь очень высоки.

          Конечно, все это произойдет только в случае, если «Оливковая ветвь» не перерастет в полноценную и затяжную турецко-курдскую войну. Но сейчас представляется, что в планы Анкары не входит ни затягивание операции, ни ее эскалация. Для России же принципиальными являются следующие пункты:

          1. Сирия должна быть восстановлена как единое государство без какого-либо иностранного военного присутствия.

          2. Взаимопонимание и доверие в отношениях с Турцией должны укрепиться по итогам не только сирийской войны, но и сирийского урегулирования. У Турции не должно быть никакого беспокойства относительно угрозы своей безопасности со стороны возрожденной Сирии.

          3. Отношения внутри трехстороннего альянса Турция – Россия – Иран должны стать как гарантией мира в Сирии, так и помогать укреплению позиций России в регионе в целом.

          4. Турция должна укрепить свою независимость от США, а в идеале начать движение к выходу из военной организации НАТО.

          5. Курды в Сирии должны получить определенную автономию – с гарантиями их самоуправления, но без возможности раскалывать единое государство.

          Движение в сторону осуществления всех этих пунктов позволит укрепить позиции России на Ближнем Востоке.

          Это выведет на новый уровень наши отношения с отдельными странами региона и сделает нашу страну удобным для всех модератором в решении основных региональных споров и конфликтов.

          То есть незаменимым игроком – что будет важным вкладом в повышение общего геополитического веса России в новом, многополярном мире.


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