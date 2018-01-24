Турция: США предложили создать зону безопасности в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предложили создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, которая позволит избежать столкновения военных.

«(Госсекретарь США Рекс) Тиллерсон предложил сформировать 30-километровую «зону безопасности». Сказал, что США не хотят столкнуться лицом к лицу с Турцией на севере Сирии», - приводит слова Чавушоглу РИА «Новости».

Глава МИД Турции, в свою очередь, потребовал от представителя США прекратить вооруженную поддержку сил самообороны сирийских курдов. Также он подчеркнул, что на провокации в Сирии, если они будут, со стороны Анкары последует ответ.

Между тем, в воскресенье Анкара называла создание 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии одной из целей своей военной кампании «Оливковая ветвь» в Африне.

В воскресенье турецкие танки вошли в Африн. О начале операции «Оливковая ветвь» против курдов было объявлено в субботу. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть договоренность с Москвой по операции.

В среду Эрдоган заявил о расширении военной операции на севере Сирии