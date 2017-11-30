Эрдоган попытался убедить Путина в пользе турецкого вторжения для Сирии

Глава российского государства Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщают информационные агентства.

Обсуждалась ситуация в Сирии. В частности, речь шла о военной операции Турции в Африне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

По словам источника в администрации Эрдогана, турецкий лидер заявил Путину, что операция Турции в Африне поможет сохранить целостность Сирии.

Как заявил источник, Эрдоган сообщил Путину, что операция Турции направлена на «освобождение Африна» от террористической организации «Исламское государство*», а также курдской партии «Демократический союз» и сил самообороны курдов (YPG), которые Анкара также считает террористическими. По заявлению Эрдогана, операция Турции «важна с точки зрения вклада в политическое единство и территориальную целостность Сирии».

При этом Анкара «придает большое значение совместной работе и координации» с Москвой.

На сайте Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган «обменялись мнениями по ситуации в Сирии». Обе стороны подчеркнули важное значение «активной совместной работы» по урегулированию ситуации в Сирии, необходимость «сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета» САР.

Кроме того, обсуждалась «выходящая на финишную прямую подготовка к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога». Путин и Эрдоган выразили надежду, что Конгресс поможет политическому урегулированию.

«С удовлетворением констатирована положительная динамика развития российско-турецких отношений в самых различных сферах», – сообщает Кремль.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в сирийском Африне.