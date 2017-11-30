Госдеп заподозрил Россию в желании поссорить США и Турцию

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала заявления Москвы о том, что США несут ответственность за ситуацию в сирийском Африне.

Науэрт заявила, что Россия «пропагандой» пытается «вбить клин» между США и Турцией, «двумя союзниками по НАТО», передает РИА «Новости».

Напомним, Москва возложила ответственность за начало военной операции Турции против сирийских курдов на США, которые заявили об их поддержке и поставках вооружения.

Так, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Вашингтон посредством курдских союзников продолжает линию на взятие под контроль территории на границе Сирии и Турции.