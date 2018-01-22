Лавров заявил о попытках США взять под контроль сирийско-турецкую границу

Вашингтон посредством курдских союзников продолжает линию на взятие под контроль территории на границе Сирии и Турции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы уже давно обращаем внимание на то, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые, да и не афишируемые поставки современных вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего, Силам демократической Сирии, опирающимся на курдское ополчение», – заявил он, передает РИА «Новости».

По его словам, в развитие этой линии на грубое вмешательство в дела Сирии несколько дней назад было объявлено о создании неких сил безопасности границы вдоль всей протяженности границы арабской республики с Турцией и Ираком. «Затем прозвучали достаточно неуклюжие опровержения, хотя по фактам вся эта деятельность по взятию по контроль сирийской территории на границе с Ираком и Турцией продолжалась», – добавил министр.

Лавров также заявил, что Москва в связи с ситуацией в сирийском Африне, где Турция в эти выходные начала военную операцию против курдов, призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности ближневосточной страны.

Говоря о будущем конгрессе национального диалога Сирии, министр отметил, что курды включены в список приглашенных.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ходе упорных боев сирийские курды вытеснили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков со своей территории.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Соединенные Штаты заявили, что продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии».

В генеральном штабе Турции рассказали об уничтожении 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, складов с оружием, огневых позиций, в воскресенье, 21 января, в сирийском Африне.