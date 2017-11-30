МОК опроверг запрет на российские флаги на Олимпиаде

Болельщикам нельзя запретить использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, но это может быть расценено Международным олимпийским комитетом как организованная политическая демонстрация, заявили в МОК.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», – передает ТАСС заявление МОК.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Ранее со ссылкой на Оргкомитет ОИ-2018 сообщалось, что МОК запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Игр в Пхенчхане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в решении МОК о запрете российских флагов на трибунах болельщиков ничего не говорилось.