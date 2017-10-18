США собрались прекратить финансирование МКС

Администрация президента США Дональда Трампа предложила прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) по линии НАСА к 2025 году, передают СМИ.

Как пишет портал The Verge, такое предложение содержится в проекте федерального бюджета, который будет оглашен 12 февраля, передает ТАСС.

Два независимых источника сообщили изданию, что положение о прекращении финансирования МКС будет сохранено даже после редактирования бюджета перед официальной публикацией.

Проект бюджета на будущий финансовый год еще предстоит утвердить в Конгрессе, однако, по мнению портала, даже намерение прекратить финансирование МКС станет сигналом для других партнеров об отсутствии у США желания продолжать участвовать в эксплуатации комплекса.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что законопроект о санкционной политике Вашингтона предполагает ответные «болезненные» для США меры, в том числе ограничение сотрудничества в космосе.