Нафтогаз назвал возможный отказ от закупки газа у России «выстрелом в ногу»

Если Украина откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража о возобновлении закупки газа у России, то это с коммерческой точки зрения сопоставимо с выстрелом себе в ногу, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, суд установил для Нафтогаза цену на российский газ ниже европейской, однако признал действующим условие «бери или плати» по контракту от 2009 года. В то же время, заявил Коболев, существенно снижен обязательный объем топлива, который должен оплачивать Киев, сообщает «Апостроф».

«Невыполнение такого решения с точки зрения коммерческой логики – это фактически выстрел себе в ногу», – сказал Коболев.

Коболев на прошлой неделе заявил, что с 2018 года компания возобновит закупку российского газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.