Подсчитано число оставшихся на Украине русскоязычных школ

Обучение на русском языке осталось лишь в 7% украинских школ, при этом в Киеве и области нет ни одной русскоязычной школы, следует из данных министерства образования Украины.

«Образование на русском языке получают 7% украинских школьников – 277 512 детей. Всего на территории Украины находится 622 учебных заведения, где русский является основным языком преподавания», – сообщает телеканал «112 Украина».

Больше всего таких школ действуют а востоке и юге Украины. Так, в Харьковской и Одесской областях работает по 107 учебных заведений, по 100 русскоязычных школ действуют в Днепропетровской и Донецкой областях, в Запорожской области – 81 школа, в Луганской – 53 школы.

Также русскоязычные школы есть в Николаевской, Херсонской, Сумской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В то же время ни одной русскоязычной школы нет в Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой областях и в городе Киеве.

Осенью прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что на украинском языке будет говорить каждый житель страны. Он поддержал закон об образовании, несмотря на то, что тот вызвал негативную оценку ряда европейских стран.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о методах защиты русского языка на Украине.