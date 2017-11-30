В пережившей нападение школе в Бурятии работали приговоренные преступники

Районное управление ФСИН по Бурятии не раз направляло лиц, приговоренных к обязательным работам, выполнять их в школу № 5 в Улан-Удэ, которая подверглась нападению, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Как сообщается на сайте омбудсмена, в школу направлялись в том числе и лица, которых приговорили к работам за «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Представители омбудсмена заявили, что в образовательных учреждениях региона распространена так называемая арестантская субкультура. В частности, в указанной школе нашли «надписи, пропагандирующие неформальные криминальные группировки среди учащихся», передает ТАСС.

Кроме того, в школе выявлено много нарушений в обеспечении безопасности. Так, в момент нападения подростка на учеников и учителя функции охранника выполняла уборщица.

Проблема с безопасностью является общей для школ региона. Отмечается «отсутствие предусмотренных бюджетных средств для оборудования турникетов и оплаты квалифицированных охранников».

19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ. Он бросил в кабинет коктейль Молотова, а затем с топором напал на детей и преподавателя. В результате пострадали семь человек. Напавший и соучастники нападения задержаны, им предъявлены обвинения.