ПАСЕ призвала Россию прекратить поддержку ДНР и ЛНР

В резолюции, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы, содержится призыв к России «прекратить финансовую и военную поддержку» ДНР и ЛНР.

Кроме того, Москву просят не признавать документы ДНР и ЛНР, включая паспорта, судебные решения и подтверждения имущественных прав, передает РИА «Новости».

Автором резолюции выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

В тексте резолюции говорится, что ПАСЕ встревожена гуманитарной ситуацией в результате конфликта в Донбассе, а также воссоединения России и Крыма.

Как заявлено в документе, свыше 4 млн человек нуждаются в гумпомощи.

Указывается, что жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тыс. человек, пострадали свыше 24 тыс., а более 1,6 млн человек являются внутренне перемещенными лицами. Почти 500 тыс. человек ищут убежище в других странах, в основном они просят убежища в России.

ПАСЕ заявляет, что необходимо обеспечить соблюдение прав человека в Крыму. При этом ПАСЕ призывает отменить запрет на деятельность экстремистского «меджлиса» крымских татар. В принятой резолюции также звучит призыв освободить всех захваченных лиц.

Кроме того, ПАСЕ считает необходимым обеспечить «беспрепятственный доступ в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека».

Во вторник финансовый ущерб от неуплаты Россией взносов в Совет Европы оценили в 32 млн 800 тыс. евро.

Напомним, похожую резолюцию в декабре приняла ГА ООН. Тогда власти Крыма подчеркивали, что документ «не отражает ни реальную ситуацию на полуострове, «ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева».