Песков ответил Климкину на слова об отсутствии официального предложения забрать технику из Крыма

Предложение Украине забрать военную технику из Крыма было официальным, Кремль не считает необходимым делать дополнительные уведомления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом, дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, даже если дипломатические бумаги по этому вопросу не были отправлены, «то, по большому счету, в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации».

Так Песков отреагировал на слова главы МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что Киев не получал от Москвы официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.

Кроме того, Климкин заявил, что Киев не поддастся на «трюк» президента России Владимира Путина – предложение забрать украинские вооружения из Крыма.

Напомним, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. В ответ глава украинского кабмина Владимир Гройсман выдвинул «встречную инициативу» по возвращению полуострова под власть Киева.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали субстантивного ответа от Киева на заявление Владимира Путина.