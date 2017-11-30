Гройсман выдвинул «встречное предложение» Путину вместо возвращения техники из Крыма

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман фактически отказался принять предложение вернуть технику из Крыма, выдвинув «встречную инициативу» по возвращению под власть Киева всего полуострова.

«Встречное предложение российскому президенту: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», – сказал Гройсман, который в пятницу совершает визит в Мариуполь, передает ТАСС.

Перед этим командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал «тщательно изучить» предложение президента России Владимира Путина передать киевским властям военные корабли и авиатехнику из Крыма. В Кремле объяснили, что инициатива главы государства – жест доброй воли.