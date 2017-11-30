В Кремле пояснили предложение Путина вернуть Украине корабли из Крыма

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал предложение президента Владимира Путина передать военную технику из Крыма Киеву жестом доброй воли, который поможет сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки.

«Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что до начала активных боевых действий в Донбассе часть техники была возвращена на Украину, но затем этот процесс был прекращен – «с началом кровопролития в самой Украине».

«Путин неоднократно подчеркивал, демонстрировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что параметры возвращения кораблей и авиатехники из Крыма на Украину будут ясны после контактов военных и дипломатов и реакции Киева.

Напомним, в четверг Путин рассказал о готовности вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма. При этом он отметил, что они находятся в плачевном состоянии.

Позже командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко прокомментировал слова российского президента.