ВМС Украины прокомментировали предложение России вернуть корабли из Крыма

Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

Воронченко заявил, что решение примут «на высшем политическом уровне» Украины. По его словам, нужно «тщательно изучить» вопрос, чтобы не стать «разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре».

Он рассказал, что не следует считать оставшиеся в Крыму корабли «хламом», поскольку «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один», который нуждался «в ремонте главных двигателей», передает 112.ua.

«По береговым частям – там осталось техники на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТРов, 15-20% БТРов подлежало ремонту. Также семь дивизионов артиллерии готовы были, и четыре минометных батареи были тоже готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

Командующий украинскими ВМС также заявил, что всю авиатехнику, которая была в состоянии подняться в воздух, подняли, сейчас она на Украине.