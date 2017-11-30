Путин рассказал о готовности вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма

Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, заявил в четверг президент Владимир Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

«Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава российского государства отметил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

«Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», – заявил Путин, добавив, что в Крыму также имеется значительный боезапас, но, по данным российских военных экспертов, он нетранспортабелен и подлежит утилизации на месте.

«Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», – резюмировал президент России.

В февреле командующий украинским флотом вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что оставшиеся в Крыму корабли военно-морских сил Украины якобы разбираются Россией на запчасти. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

Летом 2015 года минобороны Украины выразило надежду, что корабли ВМС Украины, находящиеся в Крыму с 2014 года, вернутся на родину. В частности, сообщалось, что 75% своего военного флота Украина утратила из-за потери Крыма, а оставшиеся корабли устарели и требуют ремонта.