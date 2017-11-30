«Пусть забирают на металлолом – обнищавший народ надо кормить»

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал «тщательно изучить» предложение президента России Владимира Путина передать киевским властям военные корабли и авиатехнику из Крыма. По воспоминаниям Воронченко, в Крыму осталось много «готовой» техники и вооружений. Российские специалисты предположили, что и почему может заинтересовать украинских военных.

Украина заинтересовалась предложением России вернуть ей корабли и авиатехнику из Крыма. Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко пообещал, что решение примут «на высшем политическом уровне» страны. При этом он предупредил, что надо «тщательно изучить» вопрос, чтобы не стать «разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре».

Напомним, президент Владимир Путин накануне вечером заявил: Россия готова «передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику». Предложение Путина – жест доброй воли, который призван помочь сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки, подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правда, как указал президент России, упомянутая техника «находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно».

Командующий украинским флотом Воронченко, в свою очередь, поспешил заявить, что не следует считать оставшиеся в Крыму корабли «хламом», поскольку «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один», который нуждался «в ремонте главных двигателей».

Очевидно, что в Киеве «хотят, чтобы мы эти корабли отремонтировали за свой счет», заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса Константин Сивков. Иного мнения придерживается депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Хотя попытка ввести в строй и дальнейшее содержание этих судов затратно для бюджета Украины, киевское руководство может пойти на этот шаг, чтобы вновь «освоить огромные деньги под лозунгом возвращения из «оккупированного Крыма» своей «боевой мощи», заметил депутат в беседе с РИА «Новости».

Двадцать единиц, близких к состоянию металлолома

Напомним, по оценке командующего 6-м флотом США вице-адмирала Джеймса Фогго, после так называемой аннексии Крыма военно-морские силы Украины лишились двух третей личного состава: численность флота сократилась с 17 тыс. до 5 тыс. человек. По той же оценке, ВМСУ потеряли две трети кораблей. В минобороны Украины констатировали, что из-за потери Крыма было утрачено 75% военного флота, а оставшиеся корабли устарели и требуют ремонта.

В феврале прошлого года командующий ВМСУ Воронченко утверждал, что находящиеся в Крыму корабли украинского флота якобы разбираются на запчасти по решению российских властей. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

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В Крыму, а точнее, в Севастопольской бухте, сейчас находится около двух десятков кораблей, ранее входивших в состав ВМСУ. По словам депутата Дмитрия Белика, состояние этих кораблей в 2014 году – на момент воссоединения Крыма с Россией – было плачевным. Так, в частности, большой десантный корабль (БДК) «Константин Ольшанский» нуждался в капитальном ремонте уже по состоянию на 2013 год. Другой пример – дизельная подлодка «Запорожье», которую с базы на базу приходилось перемещать на буксире.

В целом украинские корабли, базировавшиеся в бухтах Севастополя, почти не обслуживались, начиная еще с 1990-х годов. «Состояние кораблей сильно приблизилось к отметке «металлолом», – констатирует депутат Белик.

«Украинский флот вообще не располагал боевыми кораблями, способными действовать в море», – полагает военный эксперт, капитан I ранга запаса Константин Сивков. «У них был один крупный корабль – 1135-П (пограничный), который мог выходить в море», все остальные были непригодны к действиям в море, поэтому оставались стоять вплоть до того времени, когда Крым вернулся в состав России, подчеркнул Константин Сивков. После этого корабли так и остались на своих «стоянках». Так что «они не представляют никакой боевой ценности», поэтому и принято решение отдать их Украине, полагает эксперт.

«Любая техника, которая стоит, от самого этого стояния, тем более в агрессивной среде, в воде или на воде, превращается в неподвижный стояночный элемент. Техника должна эксплуатироваться, должна ходить по морю», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов. Так что «пусть забирают на металлолом, хоть какая-то польза для людей будет. Обнищавший народ надо кормить», добавил бывший командующий.

Не кораблями едиными

Говоря об авиатехнике, командующий ВМСУ Воронченко отметил, что все самолеты, которые были в состоянии подняться в воздух, подняли, сейчас они на Украине. От дальнейших комментариев он воздержался. Все дело в том, что ситуация с этой авиатехникой столь же плачевная, как и с кораблями, подчеркивают эксперты. Так, Сивков напомнил, что, когда Киев пытался использовать оставшиеся самолеты на войне в Донбассе, у них «более 10 самолетов одновременно не летало».

Теперь же в результате – «ни летчиков, ни самолетов. Они угробили свои вооруженные силы, которые были им оставлены. Все разворовано Порошенками, Януковичами, Ющенками и прочими», – подчеркнул Константин Сивков.

Украинцы, между тем, горят желанием получить из Крыма БМП и БТР. «...Там осталось техники на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТР, 15–20% БТР подлежало ремонту. Также семь дивизионов артиллерии готовы были, и четыре минометных батареи были тоже готовы», – рассказал Воронченко.

Что касается оставшихся БМП и БТР, то украинцы запросто могут их использовать, заметил Комоедов. «Я бы их не отдавал и даже не компенсировал бы никак. Потому что они их использовали против своего народа в Донбассе. Так и сказал бы: чао, ауфвидерзеен», – подчеркнул Комоедов.

Сивков, в свою очередь, добавил, что у нас своя есть техника, которая на ходу. Однако он напомнил, что, когда Крым вернулся в нашу страну, на сторону России перешли различные подразделения сухопутных войск в Крыму, и перешли с техникой. «На этом основании совершенно не обязательно отдавать Украине эту технику. Потому что это воля командиров соединений и частей, личного состава соединений и частей, которые присягнули России», – подчеркнул эксперт.

Говоря о боеприпасах, Комоедов отметил, что часть из них украинцы уже вывезли. «Но они тоже распоряжаться ими не могут. У них они все взрываются», – напомнил собеседник. Так что доверить украинцам перевозить боеприпасы, тем более по территории Крыма, небезопасно. Ранее в четверг Владимир Путин также отмечал, что боезапас, оставшийся в Крыму, по данным российских военных экспертов, нетранспортабелен и подлежит утилизации на месте. «Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», – подчеркивал российский президент. С его доводами соглашаются и эксперты. «Вопрос утилизации надо решать на месте. Они нам еще и заплатить должны за это», – резюмировал Комоедов.