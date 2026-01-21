Минобрнауки: Аспирантура станет отдельным уровнем образования в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования в новой системе высшего образования России, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Минобрнауки РФ в связи с Днем аспиранта, который отмечается в стране в среду.

В ведомстве пояснили: «В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляется в рамках высшего образования. В новой системе высшего образования аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования».

По данным министерства, число кандидатских диссертаций, защищенных после аспирантской подготовки в диссертационных советах, созданных приказами Минобрнауки, в 2025 году выросло на 9% и достигло 4680 защит. Всего в 2025 году было защищено 9044 кандидатских диссертации, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, когда было защищено 8205 диссертаций.

На 2026/27 учебный год по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре предусмотрено 18 215 бюджетных мест. В числе самых востребованных научных направлений среди поступающих в аспирантуру – системный анализ, управление и обработка информации, статистика, экономика, методология и технология профессионального образования, автоматизация производства, а также педагогика и история образования.

Директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил: «Современная аспирантура остается ключевым инструментом подготовки профессиональных и научных кадров. При этом ее популярность зримо растет – за последние пять лет численность аспирантов в российских вузах выросла почти в полтора раза». Он также сообщил, что интерес к российской аспирантуре увеличивается и среди иностранных студентов, чья доля сейчас составляет около 10%.

