Киев увидел «трюк» в предложении России забрать вооружения из Крыма

Киев не поддастся на «трюк» президента России Владимира Путина – предложение забрать украинские вооружения из Крыма, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Вы все прекрасно понимаете российский трюк. Есть ключевая конвенция от 1907 года о правилах ведения войны, так называемая Гаагская конвенция. Там записано, что оружие возвращается после заключения мира. Трюк в том, чтобы показать, что в отношении оккупированного Крыма идет какой-то диалог», – цитирует Климкина УНИАН.

По словам главы украинского МИДа, у Киева с Москвой «нет никакого диалога по каким-либо вопросам относительно статуса Крыма».

«Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую позицию и нашу юридическую позицию», – резюмировал Павел Климкин.

Напомним, 11 января Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. В ответ глава украинского кабмина Владимир Гройсман выдвинул «встречную инициативу» по возвращению полуострова под власть Киева.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали субстантивного ответа от Киева на заявление Владимира Путина.