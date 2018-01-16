В Кремле заявили об отсутствии реакции Киева на предложение вернуть военную технику

В Кремле не получали субстантивного ответа от Киева на заявление президента России Владимира Путина о готовности вернуть военную технику из Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, была ли какая-то реакция украинской стороны по поводу предложения Путина передать бронетехнику из Крыма.

Напомним, президент Владимир Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман фактически отказался принять предложение вернуть технику из Крыма, выдвинув «встречную инициативу» по возвращению под власть Киева всего полуострова.