Турция заблокировала участие курдов в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

МИД Турции сообщил, что Анкара заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» в конгрессе нацдиалога Сирии.

Представителей курдской партии в Сочи не будет, передает РИА «Новости».

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале наземной военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском городе Африне. Он расположен на северо-западе страны, где проживают курды. Первые авиаудары нанесли турецкие воздушные силы по позициям курдской партии «Демократический союз».

В четверг Россия призвала международных игроков поддержать конгресс нацдиалога Сирии. Москва направит США и другим постоянным членам СБ ООН приглашение принять участие в качестве наблюдателей в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января.