Белорусский прокурор определился с наказанием для авторов российских СМИ

Прокурор Александр Король в суде попросил назначить белорусским авторам агентства Regnum пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора на три года.

«Прошу признать Алимкина, Павловца, Шиптенко виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц... и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет... с отсрочкой исполнения наказания на три года и освобождением из-под стражи», ­– сказал Король, передает РИА «Новости».

Если во время отстрочки осужденные не нарушат закон, их могут освободить от наказания.

Во время прений прокурор не поддержал обвинение Павловца и Шиптенко по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

Суд над публицистами проходит в открытом режиме. Дмитрий Алимкин обвиняется в разжигании национальной вражды или розни. Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко предъявили обвинение по этой же статье, а также обвинили их в незаконной предпринимательской деятельности. Редакция Regnum отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, говоря об их надуманности.

Белорусские правоохранители также нашли проявления экстремизма в статьях на ресурсах Regnum, «Лента.ру», Eurasia Daily.

Алимкин, Павловец и Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года в Белоруссии. В октябре уголовное дело против авторов агентства Regnum передали в белорусский суд.

Редактор информационного агентства Юрий Баранчик был задержан в Москве 15 марта по запросу Следственного комитета Белоруссии. В тот же день Баранчик попросил президента России Владимира Путина о предоставлении политического убежища.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с задержанием Баранчика.