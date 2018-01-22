СМИ: Украинские гастарбайтеры в Европе чувствуют себя «рабами»

Сотни тысяч украинцев выехали в Европу по безвизу, чтобы работать в странах, которые позволили это делать без рабочих виз, однако чувствуют себя там рабами, пишут украинские СМИ.

Трудиться без рабочих виз украинцам разрешили в Польше и Венгрии. Однако ни условия работы, ни зарплата для граждан Украины оказались ниже ожиданий, пишет «Страна.ua».

Так, Мария Тарнавская из Тернопольской области рассказала, что устроилась два месяца назад в польский Гданьск в цех по обработке и фасовке куриных лапок.

«На деле оказалось, что за эти деньги три шкуры снимут», - сказала она.

По ее словам, зарплата по украинским меркам «космическая» - 10 злотых в час (85 гривен, 166 рублей). В месяц – около 2 тыс. злотых (33,2 тыс. рублей).

«Но сейчас я понимаю, что мне эти заработки могут вылезти боком – здоровье гроблю свое. Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила. Хотя так, как приходится тут вкалывать, даже рабы на галерах, наверное, не впахивали», - говорит Тарнавская.

По ее словам, за эти деньги в цеху, где +14 градусов, приходится работать на ногах по 16-18 часов в сутки, в ночные и дневные смены. Выходной всего один - воскресенье.

Юрий Ардель из Львовской области заявил, что устроился на строительство нового цеха под Варшавой. По его словам, из зарплаты высчитывают даже перерывы на обед, условия жизни очень плохие, аванс – всего 100 злотых (1,6 тыс. рублей). В час обещали платить 13 злотых (216 рублей), а заплатили в итоге по 10 злотых за час (166 злотых).

Между тем, Украина уже оказывалась на грани потери безвизового режима. Заработал безвиз 11 июня 2017 года.