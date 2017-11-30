Макрон признал Россию великой державой

Президент Франции Эммануэль Макрон считает Россию великой державой и относится к ней с соответствующим уважением, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Президент Макрон «считает, что надо уважать великие страны», потому сразу после избрания он пригласил президента России Владимира Путина в Версаль, сказал Ле Дриан, отметив, что он сам с первых недель после назначения на пост часто встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Однако глава французского дипломатического ведомства признал, что в отношениях с Россией существуют «раздражающие» разногласия, в частности, неурегулированный украинский вопрос и якобы имевшее место применение химического оружия в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

В то же время Эммануэль Макрон выступил против отмены экономических санкций против России до тех пор, пока Москва не выполнит «свои минские обязательства».