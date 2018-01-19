Мэй и Макрон выступили против отмены санкций к России

Санкции против России нельзя отменять, пока Москва не выполнит «свои минские обязательства», заявили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон.

До момента «выполнения обязательств» экономические санкции «не могут быть отменены», говорится в коммюнике. Мэй и Макрон призвали Москву и Киев «полностью выполнять минские соглашения, начав с полного и всеобъемлющего прекращения огня», передает ТАСС.

Западные страны продолжают настаивать на существовании «минских обязательств» России, хотя она не является стороной внутриукраинского конфликта.

Мэй и Макрон также заявили, что Россия проводит «более агрессивную внешнюю и оборонную политику», которая «идет рука об руку с вызывающими обеспокоенность различными видами стратегического запугивания, включая использование дезинформации, злонамеренные действия в киберпространстве и подрывную деятельность в политической сфере».

Лондон и Париж намерены совместно «действовать над разрешением проблем с безопасностью», но при этом планируют попытаться «установить конструктивный диалог с Москвой». Для этого Великобритания и Франция хотят «совместить твердый ответ с диалогом», особенно в тех сферах, где Москва «остается ключевым игроком».