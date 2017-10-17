Премьер Венгрии раскритиковал ЕС за политику в отношении России

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью газете Welt am Sonntag раскритиковал политику Европейского союза по отношению к Москве.

«ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя», – отметил политик, передает ТАСС.

Он также отметил, что его страна «имеет условное влияние», в то время как слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против России. «Мы отказались от нашего вето (в контексте ограничительных мер), чтобы сохранить сплоченность ЕС», – добавил Орбан.

Он также выразил точку зрения, что сейчас, «чтобы считаться хорошим европейцем», принято критиковать российское руководство, а положительные слова, «даже полпредложения», говорить очень рискованно.

«Несмотря на это, нужно признать, что (президент России Владимир) Путин вновь сделал свою страну сильной, Россия опять является одним из актеров в мировой политике. У Запада на первом месте свобода. В России речь идет в первую очередь о том, чтобы держать сплоченным огромное государство, а все остальное придет потом. ЕС, однако, не понимает Россию», – сказал Орбан.

В прошлом году газета ВЗГЛЯД сообщала, что в центре Европы сформировался «пророссийский пояс». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и спикер парламента Словакии Андрей Данко синхронно призвали не враждовать с Москвой. Правда, эти малые страны ничего не решают во внешней политике Брюсселя, но все же теперь ясно: когда примирение Запада с Россией наконец начнется, начнется оно с восточных уголков Евросоюза.