Украинские силовики обстреляли автобус на КПП в Донбассе

В воскресенье днем украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия автобус на контрольно-пропускном пункте Еленовка, один из пассажиров погиб, еще один получил ранения, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Обстрел автобуса произошел на КПВВ «Еленовка» в серой зоне в 13.20. Огонь из стрелкового оружия вели подразделения ВСУ, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«В результате ранения несовместимые с жизнью получил один мирный житель, еще один получил ранения», – отметили в командовании.

Новогодне-рождественское перемирие в Донбассе вступило в силу 23 декабря. Украинские силовики регулярно его нарушают.