Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли позиции ДНР

Подразделения украинских силовиков за сутки четыре раза нарушили новогоднее перемирие, сообщили в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки со стороны ВС Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Противник применял минометы и вооружение БМП», – сообщили в командовании, передает ДАН.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов Донбасса.

Также сообщается, что утром в субботу обстрел по южным территориям ДНР возобновился.

«На данный момент украинские силовики ведут огонь по селу Красноармейское, жители населенного пункта в укрытии», – сообщил глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.

По его словам, в результате обстрелов жертв и пострадавших нет.

Напомним, новогодне-рождественское перемирие вступило в силу 23 декабря. Как неоднократно отмечала газета ВЗГЛЯД, это перемирие заключается каждый год, и всегда срывается украинской стороной.