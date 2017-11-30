Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах

Американский боевой корабль USS Little Rock, введенный в эксплуатацию в декабре, не смог прибыть в порт назначения из-за суровой канадской зимы.

Новый боевой корабль ВМС США USS Little Rock ввели в эксплуатацию в американском Баффало 16 декабря. Через четыре дня судно отправилось на станцию Мэйпорт во Флориде, где и должно было базироваться. 27 декабря корабль прибыл в канадский Монреаль, однако не смог покинуть город из-за холодной погоды, сообщает Business Insider.

Little Rock было решено оставить в Монреале до 11 января из-за обледенения воды в порту, сообщила сотрудник по связям с общественностью ВМС США в Атлантике Кортни Хиллсон.

По состоянию на пятницу, корабль все еще находился в канадском порту, сообщила офицер. Судно останется в Монреале до тех пор, пока не улучшатся погодные условия, когда оно не сможет безопасно пройти по Морскому пути Святого Лаврентия – системе шлюзов, позволяющей океанским кораблям проплывать из Атлантического океана до североамериканских Великих озер.