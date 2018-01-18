Опубликовано видео издевательств школьников над сверстницей в Дагестане

В Сети появилось видео, снятое в Махачкале, на котором школьники издеваются и избивают 13-летнюю девочку.

Видео (осторожно, нецензурная лексика) опубликовано в Telegram-канале Mash.

На записи голос за кадром утверждает, что Адиля – девочка, которая «больше всего *** (выпендривается) в группе». Адиля сидит на снегу, подростки с силой разбивают о ее затылок снежок, затем один из них обхватывает ее руками сзади и под одобрительные возгласы совершает борцовский бросок. Девочка остается лежать на земле.

По данным Mash, пострадавшая – 13-летняя ученица школы №40 в Махачкале.

В махачкалинском ГУ МВД сообщили, что участники инцидента во дворе школы №40 уже установлены, сообщает «Свободная трибуна».

«Их четверо. Одни парень снимал. Остальные издевались над несовершеннолетней», - сообщили в пресс-службе полиции.

В понедельник в пермской школе №127 бывший ученик устроил резню. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница.