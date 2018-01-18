Представлены эскизы формы российских атлетов на Играх в Корее

Компания Zasport, официальный экипировщик олимпийской команды России, представила эскизы формы для выступления спортсменов под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Основные цвета коллекции – серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту МОК, нейтральная форма не содержит символику России – флаг, герб», – сообщается на сайте Zasport.

Пресс-служба компании также сообщила о датах экипировки спортсменов. «Экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно», – говорится в сообщении. Компания также опубликовала эскизы формы в своем Instagram.

В конце декабря стало известно о том, что Международный олимпийский комитет и компания Zasport согласовали эскизы олимпийской парадной формы для российских спортсменов.

20 декабря МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» и правила униформы российской сборной для Игр в Корее.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

Президент России Владимир Путин заявил, что никакого бойкота Олимпиады не будет, а в ОКР заметили, что бойкот означал бы отстранение сборной на долгие годы от олимпийского движения.