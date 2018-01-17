Школьного психолога в Петербурге задержали за изнасилование детей

В среду в Санкт-Петербурге задержали школьного психолога Юрия Баранова, который подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Полицейские задержали 54-летнего мужчину в петербургской школе № 684, сообщает «Фонтанка». После задержания психолога отвезли домой для проведения обыска. При обыске у Баранова изъяли фотографии и видео порнографического характера, на которых изображены дети.

Сообщается, что задержание Баранова связано с недавно возбужденным уголовным делом по ч.4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет).

Уголовное дело по сексуальному насилию над детьми возбуждено в Следственном комитете Гатчины. Эпизоды преступления, по данным следствия, произошли в детском оздоровительном лагере «Юный кировец».

Согласно документам дела, в лагере Баранов надругался над двумя детьми, будучи воспитателем их отряда, сообщает 47news.ru. Школьный психолог признал свою вину.

В среду в Ленинградской области вынесли обвинительный приговор экс-священнику Глебу Грозовскому по делу о педофилии. Похожий приговор зачитали ульяновскому экс-священнику, обвиненному в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии.