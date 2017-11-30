Священника Грозовского приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима отстраненного от служения священника Русской православной церкви Глеба Грозовского по делу о педофилии.

Суд установил, что Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других – в 2013 году, передает РИА «Новости».

Выслушавший приговор Грозовский свою вину не признал, все обвинения назвал абсурдными и заявил, что намерен обжаловать решение суда.

«Приговор мне понятен, он будет обжалован. Это еще не конец, вы станете свидетелями другой картины», – сказал Грозовский, передает ТАСС.

Прокуратура просила приговорить священника к 15 годам колонии строгого режима, а также на 12 лет лишить его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием.

Во время начала расследования священник находился в Израиле. После года пребывания в этой стране, безуспешных попыток получить местное гражданство и отказов вернуться на родину без гарантий личной свободы Грозовский был задержан израильской полицией в сентябре 2014 года.

В сентябре 2016 года Грозовскому, экстрадированному из Израиля, предъявили обвинение.

Защита, пытавшаяся представить «дело Грозовского» как преследование по политическим мотивам, обжаловала вердикт в верховном суде, который отклонил апелляцию.