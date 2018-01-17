Экс-священника в Ульяновске приговорили к шести годам тюрьмы за педофилию

Засвияжский районный суд Ульяновска приговорил бывшего священнослужителя Константина Пашина к шести годам колонии строгого режима за развращение несовершеннолетних и распространение порнографии.

Бывшего главного редактора газеты «Православный Симбирск» признали виновным в развратных действиях в отношении лица, достигшего возраста 12 лет, но не достигшего возраста 14 лет, в незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних, в приобретении и хранении в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, сообщает «Рупор73».

С 2013 по 2016 годы священник общался с подростками через Skype, «ВКонтакте» и электронную почту. При этом Пашин называл себя их ровесником, рассылал неприличные фотографии. Сообщается, что от его действий пострадали как минимум две девочки в возрасте от 12 до 14 лет.

Кроме того, Пашин через интернет искал, скачивал и распространял детскую порнографию.

«Фактические обстоятельства произошедшего Пашин не отрицал, но говорил, что дело квалифицировано неправильно», – сообщил помощник прокурора Засвияжского района Ульяновска Никита Ермохин. По его словам, прокуратура может обжаловать приговор.