Устроившие резню в пермской школе подростки пройдут психиатрическую экспертизу

Двое подростков, устроившие в школе №127 в Перми драку на ножах, пройдут всестороннюю психиатрическую экспертизу, сообщают источники.

«Как только позволит здоровье обвиняемых, они будут направлены на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях установления их психического состояния до и во время совершения преступления и их способности правильно воспринимать свои действия и их последствия», – приводит «Интерфакс» слова источника.

Собеседник подчеркнул, что по итогом обследования станет ясно, стоит ли привлекать подростков к уголовной ответственности, или же необходимо применить к ним принудительные меры медицинского характера.

Подросткам, совершившим нападение на учащихся пермской школы №127, в среду предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что подростки из Перми, устроившие драку на ножах в школе №127, сделали это из-за желания прославиться.

В понедельник утром в образовательном учреждении произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Дерущихся пытались разнять преподаватель и другие учники. В итоге пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей. Подозреваемых задержали и завели уголовное дело о покушении на убийство.