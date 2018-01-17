В США предложили создать 51-й штат

Инициативная группа опубликовала Декларацию независимости от Калифорнии, предложив учредить штат Новая Калифорния, так как нынешний штат, по ее мнению, стал «неуправляемым».

«Новая Калифорния – новый штат в процессе развития», – сообщается в документе, передает РИА «Новости».

Там же отмечается, что учредить новый штат необходимо для того, чтобы «сбросить оковы тирании». «Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом», – считает инициативная группа.

Население Новой Калифорнии может составить 15 млн человек. Штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.