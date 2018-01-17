СМИ: Убийство лидера косовских сербов могло попасть на камеры

Убийство лидера гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича в Косовска-Митровице могли снять видеокамеры на здании штаба его партии, сообщают СМИ.

Как пишет газета Blick, на здании установлены две камеры видеонаблюдения, в объективы которых должны были попасть убийцы, передает ТАСС.

По данным издания, несколько выстрелов было сделано издалека, после чего убийца подошел к упавшему Ивановичу и выстрелил в упор.

RTK сообщает, что Совет безопасности Косово может обратиться к ФБР за помощью в расследовании.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай осудил убийство и призвал не использовать случившееся в политических целях.