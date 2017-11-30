Убийство косовского политика может иметь большие последствия

«Это попытка спровоцировать новый вооруженный конфликт». Такими словами специалисты оценивают громкое политическое убийство, совершенное в Косово – застрелен умеренный политик Оливер Иванович, представлявший интересы косовских сербов. В подобной провокации, судя по всему, были заинтересованы очень многие.

Во вторник президент Сербии Александр Вучич назвал терактом убийство косовского политика Оливера Ивановича. Белград направил в Миссию ООН в Косово и в спецмиссию Евросоюза просьбу позволить сербским сыщикам принять участие в расследовании преступления в этом крае. Президент также принес соболезнования семье политика и пообещал, что виновные в преступлении будут найдены. Сербская делегация решила остановить «технический диалог», который она вела в Брюсселе с эмиссарами Приштины.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила убийство по телефону с Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи. Могерини «решительно осудила это убийство и выразила соболезнования его семье и друзьям». Она призвала власти Косово найти виновных и «незамедлительно привлечь их к ответственности».

Как сообщил «Интерфакс», Могерини пообещала, что миссия ЕС по верховенству закона EULEX окажет в этом поддержку – в соответствии со своим мандатом.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник неизвестные застрелили 64-летнего Ивановича напротив офиса его партии в городе Косовска-Митровица. По информации белградского издания Blic, в политика выстрелили прямо на входе в здание движения «Сербия, демократия, правда», которое он возглавлял. Раненого Ивановича нашел сосед. Как рассказал адвокат погибшего политика:

«Кажется, он умер прямо на месте. Сейчас нам известно, что он получил пять огнестрельных ранений».

После нападения убийцы скрылись на автомобиле, который впоследствии был обнаружен сожженным. Медики сообщили, что на теле Ивановича было пять огнестрельных ранений. Спасти его не удалось.

Незадолго до покушения заговорил о сербском ополчении

Город Косовска-Митровица, расположенный на севере автономного края Косово и Метохия (по сербской версии) или Республики Косово (с точки зрения албанцев), после войны 1998–1999 годов разделен по естественной границе – реке Ибар. Обе половины этнически чисты, там соответственно по 92% сербов и албанцев. В городе два мэра, сербский и албанский, и две «вертикали власти». Сербская часть города считается неофициальной «столицей» северной части Косовр, населенной в основном сербами и де-факто не контролируемой сепаратистским режимом Приштины.

Оливер Иванович в 2008–2012 годах жил в безопасности – в Белграде, будучи госсекретарем по делам края Косово и Метохия в правительстве Сербии. В этом качестве он не раз выражал точку зрения Белграда на события в крае, например комментировал столкновения между косовскими сербами и миротворцами из миссии KFOR, осуждал сопровождавшийся вспышкой насилия ввод полицейских-косоваров в сербский анклав на севере края.

В 2013 году Иванович баллотировался в мэры Косовска-Митровицы (отметим – города в целом). Но выборы были сорваны – неизвестные разгромили избирательные участки, в которых должны были проголосовать сербы.

В январе 2014 года косовские власти задержали Ивановича, который на тот момент был лидером гражданской инициативы «Сербия, демократия, правда». Политика обвинили в военных преступлениях против албанцев, совершенных в 1999–2000 годах. Иванович добровольно пришел на допрос в косовскую полицию, после чего и был арестован.

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В августе 2015 года Иванович объявил голодовку, по состоянию здоровья был переведен из тюрьмы в больницу. В 2016 году косовский суд приговорил одного из лидеров сербской общины к девяти годам заключения. В феврале прошлого года приговор был обжалован, начался новый процесс, а в апреле Ивановичу разрешили защищать себя в суде, находясь на свободе. Политик рассказывал о поступавших в его адрес угрозах и «предупреждениях». За полгода до убийства неизвестные сожгли его автомобиль.

Покушение на Балканах как ход в глобальной игре

Оливера Ивановича неслучайно убили в тот момент, когда в Брюсселе начался очередной раунд переговоров представителей Белграда и Приштины.

«В этом контексте такая очевидная провокация может быть нацелена, во-первых, на срыв этих переговоров. Во-вторых, это попытка спровоцировать новый вооруженный конфликт, – сказал газете ВЗГЛЯД управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров. – Информация о готовящихся провокациях в Косово поступала по различным каналам еще летом. Основной целью албанцев остается Косовска Митровица. Поскольку другие сербские анклавы не имеют какой-либо защиты, они и так легко будут заняты албанской полицией, которая имеет новейшие типы вооружения, полученные от США, ЕС и Турции».

По словам Самодурова, в Приштине обсуждается сценарий, согласно которому албанцы блокируют мосты, проведут зачистку против боеспособного населения и начнут изгнание остальных жителей. Поскольку в Митровице сконцентрировано основное сербское населения края – около 180 тысяч человек, остальные сербские деревни (всего около 25 тысяч) не будут представлять стратегического интереса для албанцев», – пояснил политолог.

«Вероятность реализации подобного сценария выросла после того, как на прошедших выборах победу одержала группировка «ПАН», возглавляемая военными преступниками. Один из ее лидеров – бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. Убийство Ивановича может играть на руку «партии войны» и наиболее радикальным силам в Косово», – предположил Самодуров.

Впрочем, эксперты не исключают, что покушение стало частью более крупной игры, нацеленной на восстановление отношений Анкары с ее западными союзниками – Вашингтоном и Брюсселем. Новый конфликт на Балканах позволил бы этим игрокам вновь объединиться.

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«Убийство Ивановича можно рассматривать и в контексте обостряющейся глобальной повестки – в частности, жестких заявлений Турции в отношении ЕС и США. Новый очаг напряженности, вооруженный конфликт на Балканах позволил бы переключить внимание глобальных игроков», – пояснил Самодуров.

При этом Ивановича нельзя было назвать радикалом, он относился к числу умеренных политиков. На это указала в комментарии газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Ирина Руднева.

«То, что делегация развернулась и уехала, говорит о серьезности для сербов этого события. Многие в Косово не заинтересованы в переговорах и вообще каких-либо дебатах о положении сербов, – полагает Руднева. – Радикальные круги добиваются окончательного вытеснения сербов из края, лишения их всех прав. Пока остается достаточно большое количество сербов, Белград может поднимать вопрос о разделении края, которого очень боятся прежде всего США и их союзники. Мы видим попытку навсегда снять этот вопрос с повестки дня».

При этом, по словам эксперта, полностью прекратить диалог не хотела бы прежде всего сербская сторона. «По законам, по международному праву Косово остается частью Сербии, – подчеркнула Руднева. – Белград старается участвовать в жизни края, а если он перестанет участвовать в переговорах, то фактически распишется в отказе от данной территории».

Руднева также отметила: если Вучич прекратит переговоры, это может стать одним из поводов для очередного нажима на Сербию в вопросе ее евроинтеграционных устремлений. «Уход из переговорного процесса, как правило, западными наблюдателями трактуется однозначно. Сербов в очередной раз обвинят в том, что они не хотят диалога, саботируют его», – предупредила эксперт.