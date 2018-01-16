Лидер сербской партии убит в Косово

Лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович застрелен во вторник в городе Косовска-Митровице, сообщила газета Blic со ссылкой на адвоката политика.

«Кажется, он умер прямо на месте. Сейчас нам известно, что он получил пять огнестрельных ранений», – сообщил адвокат Небойша Влаич, передает ТАСС.

По его словам, Иванович был госпитализирован, медики пытались спасти его, но не смогли.

Оливер Иванович – один из лидеров косовских сербов, в прошлом – госсекретарь в министерстве по делам Косова и Метохии в правительстве Сербии. Ему было 64 года.