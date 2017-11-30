Сербская делегация прервала диалог с Приштиной в ЕС из-за убийства Ивановича

Сербская делегация останавливает технический диалог с Приштиной в Брюсселе на фоне убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича, заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич.

«В связи с убийством Оливера Ивановича прекращаем переговоры и возвращаемся в Белград», – заявил Джурич, передает ТАСС.

Кроме того, президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны и по его результатам намерен обратиться к общественности.

Лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович убит во вторник в городе Косовска-Митровице.