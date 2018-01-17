Главный архитектор Подмосковья назвал достижения в развитии малых городов

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Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

В России снова бум потребительского кредитованияФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить? Подробности...
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Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают экспертыФото: Kevin Lamarque/Reuters
Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз? Подробности...
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Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Минздраву показалось, что россияне за пять лет стали на 80 процентов трезвееФото: В. Говорков
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
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Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годыФото: Rodi Said/Reuters
Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Одиночество Путина

Андрей Бабицкий, журналист
Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...
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Единственное отличие Грудинина от Зюганова

Павел Данилин, политолог
Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля

Денис Селезнев, блогер
На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...
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        • Да, как можно более строгого

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        • Совсем не разделяю

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          Главный архитектор Подмосковья назвал достижения в развитии малых городов

          17 января 2018, 22:22

          Текст: Олег Москвин

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          Появляются комфортные тротуары, пешеходные улицы, скверы, парки. Это позволяет с комфортом проводить время в любимом городе как местным жителям, так и туристам, сказал газете ВЗГЛЯД главный архитектор Московской области Михаил Хайкин о развитии малых городов и исторических поселений. О том, каким должно быть это развитие, президент Владимир Путин рассказал на форуме в Коломне.

          Главный архитектор Московской области Михаил Хайкин считает, что поддержка малых городов и исторических поселений, о чем говорилось в среду на форуме в подмосковной Коломне, должна быть нацелена на их развитие.

          «Очень важно их развивать, чтобы люди жили в своих городах, не уезжали в мегаполисы, развивали свой город и могли в нем комфортно жить. В первую очередь, должна быть комфортная городская среда. Это понятие подразумевает несколько направлений: благоустройство городов, появление социальных объектов, развитие малого предпринимательства и так далее», - рассказал Хайкин.

          По его мнению, объявляя о мерах поддержки малых городов и исторических поселений, президент Владимир Путин создает равные возможности и условия для граждан всей страны. Это развитие должно быть направлено не только на сохранение исторического облика, культурных традиций и уже существующих преимуществ этих мест, но и на возможности для самореализации молодежи, на появление новых форм занятости, нового бизнеса, в том числе ориентированного на цифровую экономику. Для президента важно прямое участие этих городов и поселений в определении приоритетов развития своей малой родины.

          О том, насколько муниципальные власти научились распоряжаться ресурсами федеральной программы по созданию комфортной среды, Хайкин рассказал на примере Московской области.

          «Мы участвовали в этом году первый раз в этой программе. Она показала себя очень результативно. И жители городов, и муниципальные власти принимали в ней активное участие. У нас в области появились знаковые объекты благоустройства: в Жуковском, в Сергиевом Посаде, в Клину. В прошлом году у нас появилось более 50 знаковых территорий, в том числе в исторических поселениях: в Коломне, например, у нас прошла большая работа. Появляются маршруты там, где их никогда не было. Появляются комфортные тротуары, пешеходные улицы, скверы, парки. Это позволяет с комфортом проводить время в любимом городе как местным жителям, так и туристам. А туризм – это и развитие малого и среднего предпринимательства», - рассказал архитектор.

          Хайкин напомнил, что при благоустройстве исторических мест очень важно поддерживать баланс между старым и новым, и учитывать мнение горожан.

          «Есть определенные ограничения по развитию в исторических городах. Надо искать правильные проектные решения, и обязательно чутко относиться к существующей архитектуре. Могут появляться какие-то новые элементы, но главное, чтоб не было диссонанса. Вообще, любое благоустройство, любая комфортная среда должна нести комфорт людям: она поэтому так и называется. И здесь очень важен посыл, что должно быть участие жителей. Это правильно, когда жители, как в Московской области принимают участие в выборе тех или иных дизайнерских решений подъездов, тех или иных элементов дворов (у нас есть шесть элементов есть, из которых можешь выбрать то, что хочешь). Когда мы говорим об общественных пространствах, люди должны решать, какие составляющие должны быть: парки, велодорожки и так далее. Здесь должен быть всегда элемент взаимодействия, потому что жители пользуются этой инфраструктурой», - подытожил Михаил Хайкин.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в Коломне прошел Форум малых городов и исторических поселений. Среди прочего президент сказал о том, что на лучшие проекты благоустройства в малых городах России будет дополнительно выделено 5 млрд рублей. По словам Путина, исторические города России могут стать крупными туристическими центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества. Он призвал обратить внимание «на ключевые вещи, на «изюминки».

          «В этом случае малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами – большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся – и курорты появляются новые, и деловые центры, и туристические центры», – подчеркнул Путин.

          В Общероссийском народном фронте (ОНФ) считают, что решение Путина о выделении дополнительных 5 млрд рублей будет способствовать формированию комфортной городской среды в небольших населенных пунктах. Об этом заявили эксперты Центра ОНФ. Представители Народного фронта призвали синхронизировать работу Минстроя с Минкультуры и Ростуризмом, а также сосредоточить их деятельность на формировании комфортной городской среды в малых городах и поселениях с учетом сохранения культурного наследия.

          «Надеюсь, что выделенные 5 млрд руб. пойдут на те населенные пункты, где проживает менее 1 тыс. человек. Важно направить эти средства и на развитие малых курортных городов и зон», - подчеркнула координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

          Эксперты ОНФ отметили, что Народный фронт неоднократно поднимал проблему сохранения исторического облика малых городов. У каждого города есть историческое начало, которое важно сохранить и привести в порядок. Малые города должны создавать концепции развития поселений на десятилетия вперед, уверены они.

          «Мы говорим не только о развитии малых городов, а также о защите и сохранении их традиционного облика, который сложился исторически. В рамках программы по формированию комфортной городской среды сначала нужно изучить историю наших малых городов. Эта работа должна быть межведомственной. Помимо Минстроя РФ сюда должны включиться Минкультуры и Ростуризм. В наших поселениях должен развиваться туризм, и это задача Федерального агентства по туризму. Министерство культуры России должно поднять всю информацию о появлении малых городов и поселений и работать над сохранением традиций. Минстрой РФ является организатором общего процесса, потому что он занимается формированием программ по благоустройству в населенных пунктах, и чтобы эта задача была реализована правильно и комплексно следует провести межведомственную работу», - заявила Калинина.

          Она подчеркнула, что следует создать региональные и муниципальные реестры всех объектов культурного наследия, провести их инвентаризацию и сконцентрироваться на том, чтобы сохранить самое основное, что у нас есть: «От этого и должна отталкиваться работа по благоустройству городской среды. Нельзя делать сквер в общественной зоне, не учитывая исторических предпосылок формирования данной территории и ее туристического потенциала. Как только программа по созданию комфортной городской среды начала свою работу, активисты ОНФ сразу обратили внимание на важность такого подхода».

          Напомним, что на программу благоустройства дворовых территорий и создание комфортной городской среды в 2017 году из федерального бюджета было выделено 25,1 млрд руб. При этом, в послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул: принципиально важно, чтобы сами жители принимали решение о том, как тратить выделенные средства и какие проекты благоустройства реализовывать в первую очередь. Активно подключиться к этой работе президент попросил и активистов Народного фронта. Исполнять поручения президента в ОНФ начал работу Центр мониторинга благоустройства городской среды, задачей которого стало привлечение граждан к процессу обустройства своих дворов и общественных территорий и формирование у людей чувства ответственности к месту своего проживания.


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