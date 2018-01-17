Путин: На лучшие проекты благоустройства в малых городах выделят 5 млрд рублей

На лучшие проекты благоустройства в малых городах России будет выделено 5 млрд рублей, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в Коломне.

«Выделим еще дополнительно пять миллиардов рублей, но они должны быть напрямую направлены в эти малые города и исторические поселения», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства заявил, что рассчитывает на то, что соответствующий конкурс «будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса».

Также Путин добавил, что граждане должны участвовать во всех процедурах, связанных с конкурсом.

Президент рассказал, что в прошлом году на совете по развитию местного самоуправления была достигнута договоренность о проведении конкурса на лучшие проекты и практики благоустройства.

«Я с удивлением узнал, что деньги поступили в регионы и руководителями регионов распределены, как мне было сказано, но до малых городов и до исторических поселений они практически не дошли», – сказал Путин, добавив, что «доля малых городов и истерических поселений должна быть обеспечена и на этот и на следующий год».

В ходе встречи глава Минстроя России Михаил Мень предложил ввести денежные премии для победителей конкурса проектов общественных пространств в малых и исторических городах.

«В случае вашего решения оказать помощь в размере 5 млрд рублей, достойно поддержим и малые города, и, самое главное, исторические поселения», – сказал глава ведомства.

По словам Меня, порядок проведения конкурса подготовлен по поручению президента. Муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города. Поддержка проекта гражданами и проведение общественных обсуждений по нему станут ключевыми критериями оценки для федерального жюри. В конкурсе могут принять участие исторические поселения и малые города с населением менее 100 тыс. человек.

По словам Путина, исторические города России могут стать крупными туристическими центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества.

«Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма», – сказал Путин.

По его словам, важно обратить внимание «на ключевые вещи, на «изюминки».

«В этом случае малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами – большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся – и курорты появляются новые, и деловые центры, и туристические центры», – подчеркнул Путин.

По словам президента, малые города являются очень важной составляющей, в которой в значительной степени сосредоточены отечественная история и культура. При этом, продолжил он, у каждого такого населенного пункта есть своя особенность.

«И, конечно, всегда нужно найти ключ к развитию так называемого конкурентного преимущества», – сказал президент, отметив, что это в значительной степени задача руководителей малых городов.

Он добавил, что при развитии малых городов нужно также пользоваться и современными преимуществами, в том числе из сферы цифровой экономики. Глава государства в связи с этим обратил внимание, что в новом перинатальном центре в Коломне, который он посетил перед встречей с участниками форума, организована прямая видеосвязь практически со всеми областными профильными медучреждениями, что позволяет врачам оперативно проводить консультации и т.д.

«Это все, конечно, нужно развивать. Ясно, что без поддержки субъекта Федерации, без поддержки федерального центра решить все эти задачи невозможно», – заключил Путин.

Также он предложил подумать, как сохранить историческую идентичность малых городов и при этом не тормозить их развитие.

«Надо внимательно еще раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию. Непростая задача, но над ней, конечно, надо думать», – сказал Путин, добавив, что сохранение исторической идентичности малых городов и поселений и снятие ограничений в хозяйственной деятельности таких мест порой идут вразрез друг с другом.

«Это такое же противоречие, как между необходимостью и желанием сохранить окружающую среду и развитием тех мест, где люди проживают», – отметил Путин.

«В данном случае все то же самое, только связано не с окружающей средой, не с природой, а с сохранением артефактов археологических и так далее. Тем не менее, все равно нужно искать выход», – продолжил глава государства.

Также Путин сообщил, что проект по развитию территорий продолжится в 2018-2020 годах, на эти цели из федерального бюджета будут ежегодно выделяться 25 млрд рублей, но средства на такое развитие не везде были распределены справедливо, передает РИА «Новости».

«Не знаю, насколько соблюдалась соответствующая пропорция, судя по той информации, которая и у меня есть, она не всегда соблюдалась должным и справедливым образом. Но на этот счет, я думаю, мы сегодня еще поговорим», – заявил Путин, попросив министра строительства и ЖКХ Михаила Меня поподробнее остановиться на этом вопросе.

Глава государства также считает важным вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства. По его словам, наибольший эффект для городов в этой сфере получается тогда, когда между властью и гражданами возникает «химия».

«Безусловно, нужно будет продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства... Когда химия возникает между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса и конечный результат воспринимают как свой собственный результат», – считает он.

Ранее Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в Коломне заявил, что государство продолжит обновление сети медучреждений и образовательных центров в малых городах.